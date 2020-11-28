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【値下げ】【新品】バカラ　グラス
商品番号 H94744782690
商品名

【値下げ】【新品】バカラ　グラス
ブランド名 バカラ
特別価格 税込 1,942 円
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商品詳細

数年前にいただいたまま、箱に入れて保管しておりました。そのため、箱の角が少し傷ついていますが、中は新品未使用です。使っていただける方にお譲りします。何かありましたらお気軽にコメントください！種類···コップ直径…約9.5cm
http://narcologia.ru/goods/insignificant878082.html
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