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- 【値下げ】【新品】バカラ グラス
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商品詳細
数年前にいただいたまま、箱に入れて保管しておりました。そのため、箱の角が少し傷ついていますが、中は新品未使用です。使っていただける方にお譲りします。何かありましたらお気軽にコメントください！種類···コップ直径…約9.5cm
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http://narcologia.ru/goods/Adder669075.html
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