【博物館級】◆馬乗金銅観音菩薩像 新羅仏 王家古墳出土品 仏像◆検）高麗仏 白鳳

【博物館級】◆馬乗金銅観音菩薩像新羅仏王家古墳出土品埋葬品仏像鍍金仏◆検）高麗仏朝鮮鐘高麗梵鐘白鳳仏法然空海親鸞統一新羅飛鳥仏古玩一休宗純千利休青銅鐘百済仏仏教美術三国時代朝鮮美術骨董品鉄瓶最澄弘法大師仏教骨董品【商品説明】◎画像10枚目は、日本における馬乗観音菩薩像です（参考資料）。★真作保証のお品物です。(真作・本物保証の物に関して、公的機関にて証明がされた場合については、返品・返金に応じます)【サイズ】高さ：13ｃｍ横：13ｃｍ奥行：5ｃｍ※素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。【重量】約620ｇ※素人採寸ですので若干の誤差はご了承ください。【状態】◎新羅時代の仏像ですので、経年劣化による傷み、錆、汚れ等御座いますが、鍍金も多く残っており保存状態は良好です。※詳細につきましては、画像にてご確認下さい。◎イメージと違う、サイズが合わない、不要になった等の落札者様の都合でのご返品はお受け致しませんので慎重にご入札頂きますようお願い致します。（どうしてもキャンセルされる際は、手数料20％(税込金額)・返送料・振込手数料がお客様負担となります。）【その他】上手な手直しがあった場合、当方ではわかりませんので画像にてご確認下さい。タイトル、時代、作家等、主観に基づき記載しております。画像や説明文以外にも汚れ擦れ小傷等のあることをご理解下さい。画像は現物を撮影しておりますが、照度、遮光、モニターによっては実物と色目が異なって見えることがありますのでご注意下さい。画像撮影後に、錆、シミ、カビ、虫食い等により状態が変化する可能性も御座いますので、ご理解の上ご入札頂きますようお願い致します。古い商品の場合、配送中の振動等により損傷する可能性が御座います。配送中の損傷による返品・返金・キャンセルはお受けできませんので、ご理解の上ご入札頂きますようお願い致します。種類...その他



博物館級】◇馬乗金銅観音菩薩像 新羅仏 王家古墳出土品 仏像◇検 ...



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