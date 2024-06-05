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与山窯 染付 蓋物 煮物椀 茶碗 丼 2客セット
商品番号 X72583964073
商品名

与山窯 染付 蓋物 煮物椀 茶碗 丼 2客セット
ブランド名 有田焼
特別価格 税込 1,862 円
在庫状況 あり

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商品詳細

■仕様サイズ︰直径約12.5cm高さ約10cm材質︰磁器（有田焼）■商品説明白と藍で染められた不朽の技法がこの「染付」です。遥か昔1600年代有田磁器の創始期から作られ続けている藍という色は日本人の美的感覚と深く結びついて日常に溶け込んでいます。与山窯は「暮らしのなかにある定番であること」を目指し、細部まで美しい日常の器をつくることにこだわります。手にもつと感じるふくよかな丸み、ひと事では言い表せない色彩感覚と繊細な絵付が特徴です。※家庭のキャビネットで保管しておりましたので、微細な擦れ等を気になさる方は購入をお控えください。※メルカリにしか出品していません。#伊万里焼#鍋島焼#伊万里#染付#青花染付#瀬兵窯#しん窯#福珠窯#溪山窯#陶悦窯#和食器#青花#茶碗#お椀#カフェ#コーヒー#器yaecaauraleeleno\u0026coanatomicabshopbaserangefumikauchidajantiquesatonmargarethowellmhlshinzonenestrobetoujoursvlasblommelinfrancaisd'antanforte_forteart\u0026science
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