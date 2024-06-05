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シングルソファ　一人がけ
商品番号 F32082058881
商品名

シングルソファ　一人がけ
ブランド名 Fspare
特別価格 税込 2,450 円
在庫状況 あり

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商品詳細

カラー···ブラウン主な張り地···人工皮革（合成皮革）機能···ロータイプテイスト···アンティーク・クラシック高さ69cm幅　54cm長さ63cmビンテージレトロ
http://narcologia.ru/goods/manufacture685541.html
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