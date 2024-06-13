有田焼　骨董品　手書き小鉢5点セット

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カラー···ブルー種類···蒸し物用食器サイズ…高さ6.5㎝ 幅10㎝フタサイズ…11㎝30年位前に骨董店で購入したものです。江戸末期〜明治初頭の品だと言う事で購入しました。フタの1枚にかけてるのが、あります。映像２枚目の画像です。経年劣化で掛けた可能性が有ります。余り気には.ならないかと…断捨離中ですので…思い切って出しました。現在には、手に入らない雰囲気の有る商品です。骨董品と言う事で、経年劣化は有りますので、ご理解ある方！如何ですか☆茶碗蒸しの器や炊き合わせを入れのに最適ですよ♪#骨董品#骨董器#手書き骨董品#有田焼き骨董品#茶碗蒸し器#小鉢