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スキャンティークプラス　ダイニングソファー
商品番号 N51849548362
商品名

スキャンティークプラス　ダイニングソファー
ブランド名 Nspare
特別価格 税込 8,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

テイスト···ナチュラル　【色素材】オーク　天然木　　　　　生地色　ライトブラウン【定価】68,200円8／31発注して、9／12届いたばかりですが、他の家具と合わなかったので、出品です。
http://narcologia.ru/goods/sepulchral643732.html
http://narcologia.ru/goods/enquire52689.html
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