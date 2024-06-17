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新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚
商品番号 M17374952807
商品名

新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚
ブランド名 マリメッコ
特別価格 税込 1,992 円
在庫状況 あり

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商品詳細

《Timesale》ウニッコのお皿2枚セットです。タテ12.5ヨコ15高さ1.5カラーはテラ×ホワイト今年2023年夏にマリメッコ公式が入っているRakutenFashionで購入の国内正規品です。6,160円(3,080×2)緩衝材、写真7のネコポス用ダンボール箱(新品)を使って出来るだけしっかり梱包し、らくらくメルカリ便で発送致します。お皿/お椀/デザート食器...ペア(2つ),皿/プレートカラー...ベージュ皿/プレート形状...角
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