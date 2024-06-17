

新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚 新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚



新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚 新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚



新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚 新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚



新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚 新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚



新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚 新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚



新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚 新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚



新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚 新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚



新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚 新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚



新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚 新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚



新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚 新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚



新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚 新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚



新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚 新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚



新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚 新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚



新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚 新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚



新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚 新品未使用 マリメッコ marimekko Unikko スクエアプレート 2枚

《Timesale》ウニッコのお皿2枚セットです。タテ12.5ヨコ15高さ1.5カラーはテラ×ホワイト今年2023年夏にマリメッコ公式が入っているRakutenFashionで購入の国内正規品です。6,160円(3,080×2)緩衝材、写真7のネコポス用ダンボール箱(新品)を使って出来るだけしっかり梱包し、らくらくメルカリ便で発送致します。お皿/お椀/デザート食器...ペア(2つ),皿/プレートカラー...ベージュ皿/プレート形状...角