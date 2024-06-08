［廃盤/希少品］飛騨産業 キツツキ 穂高 シングルソファ 1人掛けソファ

⤵⤵⤵⤵⤵✅#☆kizunaアンティーク家具⭐️複数購入＆フォロー割引適応中~✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱【商品名】飛騨産業/HIDAキツツキ穂高希少ブルーシングルソファー1人掛けソファオーク材ファブリックカントリー定価12.9万高級木材のホワイトオークを使用しており、しっかりとした高級感溢れるお品です。【サイズ】高さ76cm幅70cm奥行78cm座面までの高さ39cm(クッション込み)＊クッション無しでは29.5cm【状態】美品特に目立つ傷や汚れもなく座面ゴムの5cm程の亀裂以外はとても美品で座り心地もとても良いです。クッションは、チャック式で選択可能です。複数購入/フォロー割引も実施中プロフィール✅#絆shop✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱✱●品物について素人保管・検品・掃除ですので多少の見落とし等ある場合も御座います。●梱包方法新聞紙＋‪プチプチの二重巻きで包みます。箱の隙間は、クッション材を入れ破損の無い様心掛けて梱包致します。●発送方法匿名発送/24時間以内に発送※全て別サイトにも掲載している為、掲載中でも無くなってしまう事があります。ご了承くださいませ。どんな質問でもお気軽にどうぞ✍テイスト···アンティーク・クラシック、エレガント、カントリー調、レトロ・ミッドセンチュリー、北欧、和風カラー···ブルー主な張り地···布・ファブリック機能···クッション付#キツツキマーク#アンティーク#レトロ#レトロ家具#洋風#北欧#ヨーロッパ#キツツキ#飛騨産業#カリモク#karimoku#古家具#オーク材#無垢材#ナラ材#ビンテージ#柏木工#カリモク#kashiwa#純喫茶#古民家#カフェ#ダイニングセット#ヴィンテージ#暁#アカツキアンティーク#アンティーク家具#ヴィンテージ家具#レトロ家具#アームチェア#カントリー#骨董品#アンティーク#ヴィンテージ#インテリア#昭和レトロ#カリモク#ミッドセンチュリー#ファブリック#オールドマルニ#キツツキマーク#飛騨産業#飛騨家具テイスト···アンティーク・クラシック、レトロ・ミッドセンチュリー、北欧、和風



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