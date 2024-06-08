2人掛け革張りソファ ハイバックスタイル karimoku ZU4922JEK

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商品詳細
2人掛け革張りソファハイバックスタイルkarimokuZU4922JEKサイズ:幅182×奥行93×高さ87×座高39.5cm表張材:本革(牛)ネオスムース・グランブルー色合成皮革(背面・側面下部・前面下部)主材：オーク材シート構造:連結式鋼製組バネ・ニューモールドフレックス・ウレタンフォーム・わた\u003cbr\u003eモタレ構造:ウレタンフォーム・わた木部塗装：ピュアオーク色（ポリウレタン樹脂塗装）未開封品です。包装箱に剥がれ、破れ、汚れがあります。レシート、購入証明ございません。素人検品のため細かい部分や分解しないと点検できない部分は確認できていません。完璧な品をお求めの方はご遠慮ください。フリマ売買のため、保証は適応外となります。DDカッシーナ/Cassina/カッシーナイクスシー/カリモク/Arflex/アルフレックス/HALO/アルモニア/ウニコ/unico/IDEE/KEYUCA/ケユカ/ACTUS/アクタス/イージーライフ/B\u0026B/大塚家具/ニトリ
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