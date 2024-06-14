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- Francfranc 動物置物 １枚メモ挟み 5点まとめ売り
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商品詳細
◽︎▪️購入前にプロフィールをお読みください◽︎▪️5点まとめ売り返品クレーム不可×⚫︎動物5点Francfrancの直営店購入品オシャレなインテリア雑貨です。1枚の紙を挟める動物で真ん中が磁石になっています。紙を挟まなくても動物だけでも飾れます。セット購入は1個売りより多少お得です。サイズは写真にて、ご確認ください別ページに1個売り載せております。1個売りが欲しい方は単品ページからお願いします。単品ページに紙を挟める見本も載せています。動物の置物だけではなく2通りの楽しみ方が出来ます。◦ブタ ◦シロクマ◦カバ（少し深緑は購入時からです）◦ゾウ◦シカ他にバラ売りも載せております詳細も細かく載せております
http://narcologia.ru/goods/kindness225105.html
http://narcologia.ru/goods/Lincoln903102.html
http://narcologia.ru/goods/marshal853480.html
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