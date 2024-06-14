アクリルプレート　ノベルティ　オブジェ✨✨

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商品詳細
いつもご覧頂きまして ありがとうございます必ずプロフをお読み下さい家で飾ってましたが断捨離の為 出品します。シャネル文字はシール素材です。貴方の部屋にも飾りませんか。☆神経質の方は購入を控えて下さい✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨✨
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