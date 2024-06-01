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喜八作　刈り込みバサミ
商品番号 S79554218948
商品名

喜八作　刈り込みバサミ
ブランド名 Ssmall
特別価格 税込 2,220 円
在庫状況 あり

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商品詳細

喜八作　鋭型刈込鋏No.128　240mm青紙（尺2寸樫柄）全長670mm・ボルト芯から刃先まで240mm・尺2寸樫柄（樫柄360mm）・重量840g刃渡り210mmの鋭型刈込シリーズ安来鋼青紙。樫柄360mm付きで重量バランスも良く枝を楽に切ることができます。
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喜八作　刈り込みバサミ
喜八作　鋏正宗　鋭型刈込鋏　240mm　No.128

喜八作　刈り込みバサミ
喜八作　鋏正宗　鋭型刈込鋏　240mm　No.128

喜八作　刈り込みバサミ
喜八作　鋏正宗　鋭型刈込鋏　240mm　No.128

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喜八作　鋏正宗　鋭型刈込鋏　240mm　No.128

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喜八作　鋏正宗　鋭型刈込鋏　240mm　No.128

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