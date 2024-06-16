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レトロな十字架
商品番号 G19154294058
商品名

レトロな十字架
ブランド名 Gsmall
特別価格 税込 5,875 円
在庫状況 あり

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商品詳細

式場やミサなどの祭壇に飾られていた十字架です真鍮と鋳物で作られた重厚なデザインです、両面に光る真鍮が軸となっておりますが上部に５ミリほど少し左右の傾きがありますレトロな十字架重量4k高さ約67x幅約33土台径約15画像8）の白いお花も2点セットにて箱のスペース空間にお入れいたします。約70cmx2本スワッグ束です、シンメトリーに両サイド壁掛けなどのアレンジも素敵です。新品では無い物です画像で判断願います梱包サイズ140cm送料込み#十字架#クリスマス
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