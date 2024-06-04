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江戸期 色絵『山水風景文』茶入 仕覆付 箱付 / 茶事 茶道具
商品番号 H13324794897
商品名

江戸期 色絵『山水風景文』茶入 仕覆付 箱付 / 茶事 茶道具
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 22,168 円
在庫状況 あり

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商品詳細

江戸期色絵『山水風景文』茶入仕覆付箱付/茶事茶道具☆時代物☆C1029サイズ(約):最大幅6.5㎝、高さ7.8㎝、重さ97g
http://narcologia.ru/goods/contemplate727677.html
http://narcologia.ru/goods/reboot733836.html
http://narcologia.ru/goods/protein30134.html
江戸期 色絵『山水風景文』茶入 仕覆付 箱付 / 茶事 茶道具 | labiela.com
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