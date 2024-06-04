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商品詳細
江戸期色絵『山水風景文』茶入仕覆付箱付/茶事茶道具☆時代物☆C1029サイズ(約):最大幅6.5㎝、高さ7.8㎝、重さ97g
http://narcologia.ru/goods/contemplate727677.html
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江戸期 色絵『山水風景文』茶入 仕覆付 箱付 / 茶事 茶道具 | labiela.com
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