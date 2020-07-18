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WEDGWOOD ウェッジウッド キャベンディッシュ ブレッド\u0026バタープレート
商品番号 B60735527126
商品名

WEDGWOOD ウェッジウッド キャベンディッシュ ブレッド\u0026バタープレート
ブランド名 ウェッジウッド
特別価格 税込 1,680 円
在庫状況 あり

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商品詳細

WEDGWOODウェッジウッドキャベンディッシュ　プレート　約27.5cmプレートオーバル　W28×D24×H5目立つ汚れや欠けなどはありませんが、長く自宅保管していた古いものですので、中古であることにご理解ある方のみご購入ください。#WEDGWOOD#ウェッジウッド#キャベンディッシュ#お皿#大皿
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