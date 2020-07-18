WEDGWOOD ウェッジウッド キャベンディッシュ ブレッド\u0026バタープレート

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商品詳細
WEDGWOODウェッジウッドキャベンディッシュ プレート 約27.5cmプレートオーバル W28×D24×H5目立つ汚れや欠けなどはありませんが、長く自宅保管していた古いものですので、中古であることにご理解ある方のみご購入ください。#WEDGWOOD#ウェッジウッド#キャベンディッシュ#お皿#大皿
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