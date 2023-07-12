Ny Chair Yang ニーチェア ヤング 新居猛 折り畳みチェア

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新居猛氏デザインのニーチェアのヤングです。ヘッドレストのないシンプルなタイプで現在販売されていない希少品です。サイズ 素人採寸です。だいたいの目安にしてください。高さ：74cm幅：60cm折り畳み時（15cm）奥行：66cm座面奥行：43cm背もたれ高さ：48cm座面高：前縁32cm後26cm今発売されているニーチェア80と比べると、全体の大きさはほぼ同じですが、座面高が低いです。(ニーチェア80の座面高は前縁40cm、後34.5cm)Usedですので色褪せ、汚れ、スレ等がありますが使用上の問題はありません。(1)椅子の背もたれ背面上部の両端にほつれがあります。破れてはいません。（pic5、6）(2)座面奥に１.５ミリほどの黒いシミ（pic7）(3)座面色褪せ (pic8)(4)肘掛け木部凹み（pic9）塗装の剥がれはなく、よく見ないと気づかない程度金属部分は若干くすみがありますが綺麗だと思います。分解しての発送になります。組み立て分解方法はニーチェア公式サイトに上がっている動画をご参照ください。中古品ですので写真でご確認ください。ご理解ある方のご購入お待ちしております。