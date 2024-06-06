タンス チェスト 洋服収納 箪笥 衣裝ケース 引き出し おしゃれ たんす

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タンスチェスト洋服収納箪笥衣裝ケース引き出しおしゃれたんす衣類チェスト洋服タンスファブリックチェストリビング収納多機能木製天板付きスチールフレーム大容量変形にくい和風季節性布製引き出し組み立て簡単転倒防止安定感キャスター含まないL80×W30×H81cm(4段8杯ピンテージ)【すごい収納力、交換できの引き出し】YeTomチェストはアクセサリ、ファイル、おもちゃ、ぬいぐるみ、お菓子などの小物から、バスタオル、冬着など大いものまで、たっぷり収納できます。各引き出しが位置を交換できるから、必要や季節によって、よく使う引き出しを取り出しやすい場所に取り替えて、引き出し中の物を出して片づけ直す必要はありません。【丈夫な天板と調節可能な足】タンスの天板にはしっかりとした厚い木材を采用し、丈夫で耐久性があります。天板の丸い角の設計、刺し傷にはなりません、タンスは更にデザイン感があって、おしゃれに見えます。天板に鍵、コップ、花瓶、写真などが放置できます。地面が平らでない場合は、調節可能な足を使ってバランスを整えます。底には体重計の収納スペースもあります。【おしゃれなデザイン＆転倒防止】収納タンスの色に質感があり、濃い色の配色は汚れにくいです。和室だけでなく西洋風や北欧風のデザインにも合います。収納棚は、お部屋はもちろん、玄関、リビング、寝室、オフィス、書斎、トイレ、更衣室などにも使えます。そして、全シリーズは壁固定の部品が付いて、壁に固定すれば地震にあっても倒れないから安全です。【組み立ての説明】パッケージに分かりやすい日本語説明書が付いて、この衣類収納ケースを正しくお使い頂くために、必ず説明書をお読みください。女性一人が20分ほど簡単に組み立てできます。もし何か問題があったら、ご遠慮なく弊社に連絡してください、私達は必ずお客様たちの問題を解決します！【商品仕様】■ファブリックチェスト本体サイズ：幅80奥行30高さ81cm;重さ：9.85kg■天板材質：MDF(E1級合成樹脂強化板);耐荷重：30kg■引き出し生地：オクスフォードとMDF■取っ手材質：天然木■フレーム材質：15mmのスチール管理番号272$$13052