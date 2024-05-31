ソファ 1人掛け ソファー PUレザー 1Pソファ肘付き天然木脚 レトロモダン

【モダンな一人掛けソファ】サイズ(cm):幅66×高76×奥61重量:約11.2kg耐荷重:約100kgです材質:木/ウレタンフォーム/ウェービングベルト張り地/バイキャストPUレザー【美観性】クラシックでモダンなデザインだからインテリアコーディネートがしやすいです。【耐久性】この一人掛け椅子のフレームは天然木脚を使用し、約80kgの耐荷重を実現できます。アンティークな加工を施した合皮レザーは、まるで本革を長年使い込んだような味わいがあります。合皮レザーの生地が光沢や質感が良く、しっかりとした縫い目は丁寧に一直線になる縫製され、どんな季節でも快適に使用可能です。【やわらかな座り心地】背もたれの中心とサイドに高低差があるので、寄り掛かった時にやさしく包み込まれるような座り心地が楽しめます。また肘掛けが付いているので立ち座りの動作もサポートしてくれます。しっかりした座り心地の座面は、座った時に自然とリラックスできる姿勢になるので、長く座っていても疲れません。【掃除もラクラク】水や汚れに強い合成皮革を使用しており、お手入れも簡単で小さなお子様がいる家庭でも気兼ねなく使用できます。ソファの下は柄の長い掃除用品やロボット掃除機も通れます。埃が溜まりやすいソファの下を綺麗に保つことができます。



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