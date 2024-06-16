主な張り地···布・ファブリック家具店にて4万円ほどで購入し3年使用しました。引越しに伴い出品します。傷や使用に伴う劣化はありますがまだまだ使用できます。色は落ち着いたグリーンで硬めのソファーです。座面、背部ともに硬めですので劣化によるヘタリは出にくいと思います。なるべく早く売り切りたいのでお値段相談してください。サイズ1706068



シンプルデザイン！木製フレーム・木肘ソファ【MKU】ナチュラル3P- おしゃれなインテリア家具ショップCCmart7



アルダー無垢材を使った天然木フレームソファ ２色から選べるフレーム 2.5人掛け【アイボリー】［幅158］｜ソファ専門店e-casa



3人掛けソファー 木製ソファ－ 3Pソファ－ 受注生産商品 オーク材 オーク無垢材 ナラ材 ナラ無垢材 木製フレーム カバーリング 2人掛けソファ 2Pソファ - JOYSTYLE interior 本店



【受注生産商品】オーク材 オーク無垢材 木製フレーム 木製ソファ カウチソファ 3Pソファ 3人掛けソファ オイル仕上げ 3Pカウチ オットマン - JOYSTYLE interior 本店



ソファ 3人掛け 幅167cm 天然木フレーム バッスム（ 北欧風 三人掛け ...



[幅123cm] 木肘ソファ 2人掛け 天然木フレーム ファブリック 北欧〔73200002〕



無印良品 木製フレームソファ | labiela.com



FORESTソファ 座クッションが選べる天然木ソファ | ボー・デコール ...



タモ材を贅沢に使用した木フレームのハイバックソファ ＜3人掛け＞



ウッドフレームソファでワンランク上の部屋に【おすすめ商品10選】



シンプルデザイン！木製フレーム・木肘ソファ【MKU】ナチュラル2P- おしゃれなインテリア家具ショップCCmart7



耐久性にこだわったクッションの木フレームソファー ＜2人掛け／3人掛け＞



木枠フレームファブリックソファ 2.5人掛け / Cooper（クーパー）



2人掛けソファ 〈バルメ〉 ソファー 2人掛け 木肘ソファー 天然木フレーム ファブリック かわいい おしゃれ 北欧 コンパクト ソファ sofa 天然木 木肘 木製 木 布地 一人暮らし ワンルーム 2Pソファ 組立品 valmet



低めで開放感のある天然木フレームローソファ 3人掛け