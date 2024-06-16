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木フレームソファ
商品番号 F33126819653
商品名

木フレームソファ
ブランド名 Fsmall
特別価格 税込 10,340 円
在庫状況 あり

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商品詳細

主な張り地···布・ファブリック家具店にて4万円ほどで購入し3年使用しました。引越しに伴い出品します。傷や使用に伴う劣化はありますがまだまだ使用できます。色は落ち着いたグリーンで硬めのソファーです。座面、背部ともに硬めですので劣化によるヘタリは出にくいと思います。なるべく早く売り切りたいのでお値段相談してください。サイズ1706068
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