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ケーキドーム　Φ32cm
商品番号 N78136980354
商品名

ケーキドーム　Φ32cm
ブランド名 アルコロック
特別価格 税込 1,540 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アルコロック(ARCOROCINFRANCE)のガラス製のケーキドームになります。よろしくお願い致します。サイズ...直径約32cmh約15cmお皿/お椀/デザート食器...ケーキスタンド/ケーキドーム素材...ガラス皿/プレート形状...丸
http://narcologia.ru/goods/providence850294.html
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