インテリア小物 猫の置物 セット オブジェ 動物 装飾 可愛い

★ご来店いただいて誠にありがとうございます。他の色とサイズが希望なら、コメントでください。◆サイズ：20*26CM◆重量：700g◆素材：エコ樹脂※画面上と実物では多少色具合が異なって見える場合もございます。ご了承ください。※ハンドメイド商品の為、絵付けに多少の個体差があります。※塗料には耐候塗料を使用していますが、屋外や窓辺など直射日光や雨などが当たる場所で使用した場合は、徐々に色が薄くなっていく場合があります。ご注意：スリムバージョン商品のため、ワンサイズ上をお勧めいたします。ご購入の際に、必ず当社記載のサイズ表をご確認の上、ご購入をお願いいたします。※ご注意：サイズにつきましては、商品説明のサイズ基準を必ずご確認の上、ご購入下さい。※表記寸法と実寸値の多少の誤差はご容赦ください。海外インポートのためおつくりが甘い部分がある場合があります沖縄本島住所の場合、2000円追加 撮影環境により写真と実物のお色味が違う場合があります。梱包上圧縮したり、畳ジワが入ることもありますことをご理解ください。この商品は新品未使用品になります。念入りに検品していますが自宅保管素人検品素人寸法多少の誤差見落としがある場合がございます。ご了承下さい。検品している為、封は開封したおります土日祝日はお休みとなりますので、翌営業日対応となります。サイズは1-3cm誤差があります、予めご了承してください。万一在庫切れの場合はご了承ください。神経質な方はしっかりご検討の上、ご購入下さい。



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