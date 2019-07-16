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コリンシアン　エリートセット
商品番号 B59475312693
商品名

コリンシアン　エリートセット
ブランド名 Bspare
特別価格 税込 7,789 円
在庫状況 あり

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商品詳細

コリンシアン　エリートサッカーフィギュアです。状態は画像でご確認願います。自宅保管の古い商品ですので、箱に汚れスレが有るものもあります。完璧な美品を希望される方は購入をご遠慮願います。ご購入後のクレーム，返品は対応致しません。以上の事を踏まえた上で、ご購入宜しくお願い致します。
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