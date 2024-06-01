スカーフ柄スクエアトレイ

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商品詳細
オーダーして作成していただいた白磁のスクエアトレイです。お色は水色との組み合わせのほうです。単品での出品になります。スカーフ柄が可愛く、立てかけて飾ったり、アクセサリー置きにしたりされる方が多いみたいです。直径22センチほどいただいた後は飾らずいただいた時の梱包のままになっておりますので傷などもございません。インテリアにもお洒落なティータイムにも活用できるかと思いますので、ぜひご検討くださいませ。
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