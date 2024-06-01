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スカーフ柄スクエアトレイ
商品番号 E34750272256
商品名

スカーフ柄スクエアトレイ
ブランド名 Eankle
特別価格 税込 1,620 円
在庫状況 あり

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商品詳細

オーダーして作成していただいた白磁のスクエアトレイです。お色は水色との組み合わせのほうです。単品での出品になります。スカーフ柄が可愛く、立てかけて飾ったり、アクセサリー置きにしたりされる方が多いみたいです。直径22センチほどいただいた後は飾らずいただいた時の梱包のままになっておりますので傷などもございません。インテリアにもお洒落なティータイムにも活用できるかと思いますので、ぜひご検討くださいませ。
http://narcologia.ru/goods/diamond417958.html
http://narcologia.ru/goods/Persia732188.html
http://narcologia.ru/goods/approximate298020.html
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