ワイングラス 6脚SCHOTTZWIESEL西ドイツ製ワイングラスを買った時に一緒に買ったもので、同じブランドではないかと思うのですが、ラベルがないので定かではありません。なのでお安くお譲り致します。★6脚★です。高さ15.5cm飲み口6.7cmインテリアとして、未使用のまま、サイドボードに入れていたものです。お気になさるかたはご購入お控えください。ワインにもジュースにもいいと思います。おしゃれなグラスで、秋の夜長、、、、というのはいかがでしょうか？#ガラス食器一覧長期自宅保管の物で、隠れた汚れ等あるかもしれませんがご了承ください。お箱はありませんので、緩衝材でしっかりとくるんで、リサイクル箱にて発送予定です。グラス/カップ/酒器...セット(3つ以上),ワイングラス,シャンパングラス素材...ガラス#食器棚に並べてみては#cherryの食器棚一覧はこちら



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