ウサギ　カップル　オブジェ　北欧インテリア　お祝い

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商品詳細
#Mikasaの雑貨一覧はこちらから色々な雑貨を出品しております。是非ご覧ください(⌒▽⌒)∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞∞ご覧くださりありがとうございます╰(*´︶`*)╯♡ペアでラブラブなウサギのオブジェです♪新婚さんの新居にピッタリですので、お祝いに最適です。北欧風のモダンなデザインは、スペースをスタイリッシュに飾ることができます。家やオフィスの机や棚に飾ってみてください(o^^o)リビング、ダイニング、書斎、玄関、ベッドルーム、オフィスなど場所を選びません。友達へのプレゼント、新築のお祝いや店舗新装の際に贈っていただくと大変喜んでいただけるかと思います。カラー ホワイトサイズ 14.5cm×12.5cm×6cm材質 合成樹脂匿名配送送料無料24時間以内に発送致します。おまとめ購入に対応しております(o^^o)送料分お値引き致しますので、お気軽にご相談ください。#Mikasaの雑貨一覧はこちらから是非ご覧ください(⌒▽⌒)
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