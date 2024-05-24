高級感　ファブリックボード　2枚組漆喰　テクスチャー　現代アート　モダンアート

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ご覧いただきありがとうございます。漆喰アートパネル2枚SETになります。お部屋でのインテリアとしてはもちろん、店舗での使用もおすすめ致します。サイズ240mm×240mm奥行き 15mm壁掛けピン等で壁掛けも可能です。 漆喰特有のヒビが入る場合もありますが、風合いとしてお楽しみ下さい。また、裏面に塗料が付着している場合もあります。ハンドメイド品となりますので、完璧な商品をお求めの方はご遠慮下さい。ご検討宜しくお願い致します。#和紙漆喰アート#伝統工芸#日本の美#和のアート#職人技#古典美術#和紙アート#伝統と現代の融合#和モダン#アートパネル#ウォールアート#インテリアアート#一点もの#アートコレクション#インテリアデコレーション#美術品#オリジナルアート#抽象アート#モダンデザイン#モダンアート#モダン#インテリア#抽象画#ファブリックボード#ファブリックパネル日本人/人気アーティスト···ジミー大西外国人/人気アーティスト···バンクシー主題···抽象主な画材···水彩絵の具