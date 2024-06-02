アンティーク　キリスト　十字架　掛け物

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商品詳細
キリスト 十字架壁にかけれるようになっています。アンティーク品になります。重みがあり経年によるヴィンテージ感が素敵な十字架の掛け物です。きっと気に入っていただけると思います。
http://narcologia.ru/goods/tenet843163.html
http://narcologia.ru/goods/message622427.html
http://narcologia.ru/goods/update825395.html
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