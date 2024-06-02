15キロ鹿児島県産溶岩石サウナストーンアクアリウムロックガーデニング ...

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中サイズ拳くらいのサイズで15キロです。小サイズもあります。即日発送致します。バーベキュー、アクアリウムやロックガーデニング、簡易サウナや自宅のサウナロウリュにどうぞ。あと他の石みたいに水をかけたり熱を加えて割れる事はあまりないです。長持ちすると思います、宜しくお願いします。