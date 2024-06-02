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15キロ鹿児島県産溶岩石サウナストーンアクアリウムロックガーデニング
商品番号 M37628110149
商品名

15キロ鹿児島県産溶岩石サウナストーンアクアリウムロックガーデニング
ブランド名 Mankle
特別価格 税込 1,750 円
在庫状況 あり

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商品詳細

中サイズ拳くらいのサイズで15キロです。小サイズもあります。即日発送致します。バーベキュー、アクアリウムやロックガーデニング、簡易サウナや自宅のサウナロウリュにどうぞ。あと他の石みたいに水をかけたり熱を加えて割れる事はあまりないです。長持ちすると思います、宜しくお願いします。
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