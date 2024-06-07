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キャンドル ホルダー 燭台 ヨーロッパ アンティーク アイアン 2個セット
商品番号 C39728878999
商品名

キャンドル ホルダー 燭台 ヨーロッパ アンティーク アイアン 2個セット
ブランド名 Cankle
特別価格 税込 2,145 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます♬　　　☆新品☆即購入大歓迎☆アンティークでヨーロッパテイストなキャンドルスタンド大小2個セットです♡キャンドルスタンドとしてだけでなくインテリアオブジェとたり小物入れにしたり多肉植物・苔などを植えたりお庭やベランダ、アウトドアでの使用もとっても雰囲気を出してくれます！重さもあり、安定して置けます。⚠︎キャンドルや小物はつきません。【素材】鉄（アイアン）【カラー】黒に近い焦げ茶【サイズ】大縦13cm横13cm小縦9cm横9.5cm#チリング雑貨雑貨カテゴリーの商品をご覧いただけます(⁎ᵕᴗᵕ⁎)❤︎☆*・゜゜・*:.。..。.:*・☆・　　こちらはインポート製品です★国内製品より基準が甘く、記載サイズとの若干の誤差や小さな傷などある場合があります。★撮影環境や端末により色味や風合いが実際のものと異なると感じる場合がございます。★商品は全て検品を通しておりますが見落とす事もあり、明らかな初期不良品の場合は出来る限り対応しておりますので『受取評価の前』のご連絡をお願いします。★ご質問やコメントはお気軽にお待ちしています。不規則な仕事をしている為、返事や対応に時間がかかる事ご理解くださいm(__)m☆*・゜゜・*:.。..。.:*・☆・　　　　　　∞chilling∞置物置き物蝋燭燭台蝋台蝋燭立て火たてキャンドルスタンドホルダーアンティークレトロ雑貨おしゃれアイアン小物入れ鋳物オブジェ小物入れトレイキャンドルホルダーヴィンテージおしゃれビンテージ古道具フレンチフランス暮らし昭和古民家オブジェ誕生日　鉄製ガーデニングクラフト天然コレクションキャンドルクリスマスグランピングキャンプアウトドアプレゼントギフト秋ハロウィン4406
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