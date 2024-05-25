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- 【L15】ロイヤルコペンハーゲン 少女 ソフィア 猫 鳥 オーナメント
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商品詳細
ご覧いただき有り難うございます。ブランド:ロイヤルコペンハーゲン年代:2001年サイズ（約）:高さ7.5cm状態:ヒビ、カケの無い良好で綺麗な状態です。目立たない小キズ等は容赦ください。経年品のため、リボンをつける金具には経年劣化が生じています。等級:1級品箱は付属しますが、箱の傷み、汚れ等はご了承ください。申し訳ございませんが、お値段の交渉はしておりません。他でも販売しておりますので、ご購入前にコメントをお願い致します。
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