段差 スロープ プレート プラスチック製 幅60cm 高さ10cm(4個セット)

1:適合段差:10cm,ボルトによる横に連携可能です「横連結用のボルト付き」2:材質:プラスチック製:幅約60cm×奥行き約27cm,本体重1.86kg,耐荷重:4.5t未満3:プラスチック製の段差プレートは、軽い、お持ち移動が便利のような利点があります.ネジや専用のボルトで、複数個を横につなぎ合わせることができ、1つ1つ並べるよりも、ズレにくく安定感が増します。4:段差プレートは、段差がある場所に設置し、スロープ状にできるアイテムです。段差解消ブロックや、段差ステップと呼ばれることもあります。駐車場やガレージ、玄関前など様々な場所に使われ、車や自転車、ベビーカー、台車などの移動をスムーズにできます。※コンクリートの時はアンカーボルトが 必要になります.その際には下穴及び加工が必要です。路面の取り付け用ネジ、ボルトは、商品には含まれておりません。（注意）大雨等々で流される事もありますのでアンカーボルトで取り付けをおすすめします。●即日〜2営業日内スピード発送！●●初期不良対応いたします！●＊沖縄、北海道への発送は追加料金がかかりますので事前にコメントいただきますようお願いいたします。御買得商品は↓↓↓↓こちらへ6#生活雑貨⇒小路_SHOP



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