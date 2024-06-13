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レノックス陶器 猫置物
商品番号 P59274411217
商品名

レノックス陶器 猫置物
ブランド名 レノックス
特別価格 税込 3,060 円
在庫状況 あり

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商品詳細

アメリカ在住の25年ほど前に購入し、飾っていました。今では余り見かけない珍しい物ではないでしょうか。底が少し汚れていますが他は綺麗です。箱がありませんのでプチプチに包んでリサイクル箱に入れて送ります。うさぎ置物もあります。お値引きします9200円→8500円
http://narcologia.ru/goods/preference536238.html
http://narcologia.ru/goods/subtropical952301.html
http://narcologia.ru/goods/Taipei645871.html

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