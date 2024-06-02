石灯籠　庵治　引き取り限定

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一旦このページを今週いっぱいで閉じます。最終セール価格10,000円ジャストにしますので、ご購入希望の方がいらっしゃいましたら、コメントいただければと思います。皆さま、ご検討よろしくお願い致します。香川県庵治の石材屋さんで直接購入したらしい、石灯籠です。庵治石かどうかは不明です。形も美しく、彫刻も素敵です。古いものですので、汚れもありますが磨いていただくとキレイになるかもしれません。石材屋さんの名前と作成年度が裏に彫られてありますがお庭に置くと裏になりますので置き方によっては見えないと思います。画像でご確認ください。重いので発送はできません。バラせます。引き取り限定にさせていただきたいと思います。傘の直径約65cm高さ約73cm下の台（こちらはかなり重いと思いますが、一緒に引き取っていただける様でしたら）直径約53cm高さ20cmご質問等がありましたら、コメント欄からお気軽にご連絡ください。よろしくお願い致します。#石灯篭 #庵治 #石材 #彫刻