  • こだわり検索
ショッピングガイド
はじめてのお客様へ
ご利用ガイド
品質とサービス
コンシェルジュに相談
FAXでのご注文
Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。
商品番号 F61986183944
商品名

Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。
ブランド名 Fankle
特別価格 税込 1,980 円
在庫状況 あり

在庫状況について


数量：

ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)

返品・交換について

お気に入りに追加

お気に入り追加済

商品詳細

国産檜材を使用して制作した、3段の踏み台です。60のパーツを、300本のビスを使用して、全て裏側からビス止めをして、表面にはビスは有りません。怪我の心配も有りません。表面、角面は丁寧にペーパーで仕上げております。肌触りも良く、檜の良い香りがします。寸法は、横幅が35cm、奥行きが44.5cm、脚の奥行きが48cm、1段目の高さが15cm、踏み場の奥行きが25cm、2段目の高さが30cm、踏み場の奥行きが25cm、3段目の高さが45cm、踏み場の奥行きが21cmになります。気に掛かる方は、どうぞ宜しくお願い致します。
http://narcologia.ru/goods/shuttle757325.html
http://narcologia.ru/goods/Adder144475.html
http://narcologia.ru/goods/Sydney408349.html

Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。
Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。 iveyartistry.com

Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。
Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。 iveyartistry.com

Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。
Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。 iveyartistry.com

Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。
Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。 iveyartistry.com

Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。
Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。 iveyartistry.com

Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。
Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。 iveyartistry.com

Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。
Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。 iveyartistry.com

Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。
Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。 iveyartistry.com

Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。
Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。 iveyartistry.com

Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。
Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。 iveyartistry.com

Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。
Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。 | kumyolz.co.za

Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。
Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。 | kumyolz.co.za

Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。
Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。 | kumyolz.co.za

Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。
三段棚　　Z型　無垢材　自然派塗料　オイル仕上げ ラック　展示台　【サイズオーダー可能】

Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。
杉のステップスツール（焼き加工あり） E-mp-A12A - 岡山県西粟倉村 ...

この商品をチェックした人は、こんな商品もチェックしています

ワイルドストロベリー にはこのような商品もございます

narcologia.ru