国産檜材を使用して制作した、3段の踏み台です。60のパーツを、300本のビスを使用して、全て裏側からビス止めをして、表面にはビスは有りません。怪我の心配も有りません。表面、角面は丁寧にペーパーで仕上げております。肌触りも良く、檜の良い香りがします。寸法は、横幅が35cm、奥行きが44.5cm、脚の奥行きが48cm、1段目の高さが15cm、踏み場の奥行きが25cm、2段目の高さが30cm、踏み場の奥行きが25cm、3段目の高さが45cm、踏み場の奥行きが21cmになります。気に掛かる方は、どうぞ宜しくお願い致します。



Z.国産檜材で制作した、3段の踏み台です。 iveyartistry.com



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