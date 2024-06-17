ルイヴィトン 長財布(ラウンドファスナー) M30510 タイガ ネイビー 紺 ...

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ご覧いただきありがとうございます。こちらの商品は、ルイヴィトン長財布(ラウンドファスナー)M30510タイガネイビー紺になります。利用する機会がなかったので、出品することにしました。ブランド：LOUISVUITTON(ルイヴィトン)留め具の種類：ファスナー本体サイズ：約10×20×2(H×W×D単位cm)カラー：BLEUMARINE(ブルーマリーン)本体素材：タイガレザースペック：ファスナー式開閉/内側：札入れ×1、カードポケット×14、オープンポケット×2、ファスナー式小銭入れ×1/未採寸品番：M30510付属：保存袋amazon内にあるブランドストリートリングにて購入しました。迅速なご対応を心掛けます。基本的に即日発送致しますので、お急ぎで使用したい方ぜひご検討ください。よろしくお願い申し上げます。#財布#長財布#VUITTON#ルイヴィトン