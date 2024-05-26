Fendi ベルト　リバーシブル

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商品詳細
5ヶ月前ほどに、バイマで購入しましたが、金銭的事情により売ることを決断しました。みんな大好きなfendiのロゴも真ん中についていてすごくかっこいいデザインとなっております。 色も黒が主体でいろんなファッションで大活躍間違いなし！
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