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Fendi ベルト　リバーシブル
商品番号 O99093842585
商品名

Fendi ベルト　リバーシブル
ブランド名 Ovital
特別価格 税込 9,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

5ヶ月前ほどに、バイマで購入しましたが、金銭的事情により売ることを決断しました。みんな大好きなfendiのロゴも真ん中についていてすごくかっこいいデザインとなっております。　色も黒が主体でいろんなファッションで大活躍間違いなし！
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