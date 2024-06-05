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HERMES ⭐︎ エルメス　ネクタイ
商品番号 G21586245876
商品名

HERMES ⭐︎ エルメス　ネクタイ
ブランド名 エルメス
特別価格 税込 1,440 円
在庫状況 あり

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商品詳細

エルメスのネクタイです。着用する機会がないので出品いたします。目立つ傷や汚れなしブラックベースに白いロゴが入ってます^^使いやすいと思います。付属品は破棄してしまっているのでお安く出品させて頂きます。シルク100%エルメスHERMESネクタイシルクH柄
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