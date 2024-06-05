HERMES ⭐︎ エルメス　ネクタイ

エルメスのネクタイです。着用する機会がないので出品いたします。目立つ傷や汚れなしブラックベースに白いロゴが入ってます^^使いやすいと思います。付属品は破棄してしまっているのでお安く出品させて頂きます。シルク100%エルメスHERMESネクタイシルクH柄



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エルメスネクタイ『H112』新品未使用タグ付き | labiela.com



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