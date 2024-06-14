【新品未使用】エムピウ ミッレフォッリエ II P30　ナポリ

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イタリア製タンニン鞣しの一枚革でピッグレザーを巻きとめたmillefoglieの大容量タイプ。機能的に折り重ねた構造を一枚革で巻きとめギボシで留める財布《millefoglie》。巻いてある革を拡げて中のホックを外せばマチつきの箱型小銭入れが立ち上がります。3ポケットのカード入れと札ばさみで留められた紙幣も含めて全てが見渡せて、まとめて一方向から扱うことができます。IIから札ばさみにもポケット追加して使用頻度の高いICカードなどを一枚収納できるようになりました。【millefoglieIIP30】は人気カラーから選んだ一枚革の三色、内装の主要部は独特の素材感を出したピッグレザー、お金などが触れる部分には汚れが目立たないような濃色の綿を配したシリーズです。厚みを30mmにすることでカードを多めに入れても対応できるようにつくりました。おおよその容量はお札10枚・コイン大小15枚・カード類30枚程度です。--------商品スペック:W110×D85×H35mm重量:110g皮革:MinervaLiscio［イタリア製タンニン鞣し革］内装:Pigleather裏地：綿原産国:日本カラー...ナポリ柄・デザイン...無地財布形...二つ折り素材...本革