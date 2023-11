Supreme Corduroy S Logo Cap ёж

#Aprilroofs←全出品物★★シュプリームを中心に多数出品中です★★※値下げ不可・即購入可※SupremeFineWaleCorduroySLogo6-PanelCapシュプリームコーデュロイSロゴ6パネルキャップ細めのコーデュロイ生地を使用したSロゴキャップ。バックにはアーチロゴの刺繍が入り、セルフストラップを採用しているのでサイズ調整可能です。このモデルは本来バイザー(つば)が曲がっているのですが、こちらの個体は若干曲がってはいるものの、かなりストレートに近い状態ですので、ストレートタイプをお探しの方は是非ご検討いただけたらと思います。カラー:Black/ブラックシーズン:2021ss生産国:アメリカタグ付き新品未使用ですが、完璧な商品をお求めの方は購入をお控えください。喫煙者ではありませんし、ペット等も飼っておりません。丁寧に保管しておりますが、一度人の手に渡っている商品であることをご理解したうえでご購入をお願いします。発送はネコポス、または、宅急便コンパクトを予定しております。



