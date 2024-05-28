マクラーレン ‎F1 Essential NewEra 9FORTY キャップ

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【商品説明】マクラーレン‎F1EssentialNewEra9FORTYキャップ マクラーレン‎‎公式ライセンスグッズ。マク‎‎ラーレン・ファンウェアの公式コレクションの一部です。‎・‎マクラーレンF1 公式チームキャップ‎‎・フロント左側にマクラーレンのロゴプリント・左サイドにニューエラのロゴ‎刺繍‎・NewEra9FORTY・リサイクル素材を使用した、軽量のキャップ‎・調整可能なスナップバック‎‎‎●素材:ポリエステル100%★写真1～9は、同一製品の写真（以前出品の際に撮影）。写真10が現品（未開封状態で私見で検品しましたが気になる箇所はありませんでした）。⭐出品中のマクラーレングッズとご一緒に是非‼️（#マクラーレンbyきゃつぷのハッシュタグのリンクよりご覧ください）⭐️F1関連、他も出品しています❗️ご希望の方は#F1関連byきゃつぷのハッシュタグのリンクよりご購入のご検討お願いいたします。⭐️複数商品の同時同梱購入は2つの商品合計から送料おまとめ分（200円～700円）お値引きします❗️（値引き額はコメント時に回答します。）ご希望の場合は、”2つの商品”それぞれに、同梱購入希望とコメントください。【商品状態】タグ付き新品未使用品【サイズ】サイズ:大人フリー（ストラップで調整可能）【発送方法】らくらくメルカリ便（形崩れしないよう段ボール箱宅配60サイズに入れて送付）#マクラーレン#F1#ランド・ノリス ランド・ノリス ノリス#オスカー・ピアストリ オスカー・ピアストリピアストリ#メルセデスメルセデス#アイルトン・セナ アイルトン・セナ セナ#NEWERA NEWERA#ニューエラ ニューエラ#9FORTY 9FORTY#鈴鹿 鈴鹿#鈴鹿サーキット 鈴鹿サーキット#日本グランプリ 日本グランプリ#日本GP 日本GP#F1速報 F1速報#レーシングキャップレーシングキャップカラー...オレンジ形...ベースボール