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DN-HS5500 DENON★美品★早い者勝ち
商品番号 H62483336582
商品名

DN-HS5500 DENON★美品★早い者勝ち
ブランド名 Hspare
特別価格 税込 7,050 円
在庫状況 あり

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商品詳細

DENONDN-HS5500説明書付き壊れ無し音良しの良好品となります。USBメモリー内のmp3やWAVファイルでDJプレイやスクラッチが可能。2系統の同時出力が出来るので、ミキサーに接続すれば当機一台でDJプレイが可。説明書、ソフトウェアなどはDENONDJWEBサイトからdownloadできるようです。一度は人の手に渡った中古品ですご理解頂ける方購入下さいませ。\u2028\u2028#DENON#スクラッチ#DJミキサー#WAVファイル#データプレイヤー
http://narcologia.ru/goods/shuttle435825.html
http://narcologia.ru/goods/perforce415065.html
http://narcologia.ru/goods/reinforcement682299.html
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