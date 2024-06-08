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- DN-HS5500 DENON★美品★早い者勝ち
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商品詳細
DENONDN-HS5500説明書付き壊れ無し音良しの良好品となります。USBメモリー内のmp3やWAVファイルでDJプレイやスクラッチが可能。2系統の同時出力が出来るので、ミキサーに接続すれば当機一台でDJプレイが可。説明書、ソフトウェアなどはDENONDJWEBサイトからdownloadできるようです。一度は人の手に渡った中古品ですご理解頂ける方購入下さいませ。\u2028\u2028#DENON#スクラッチ#DJミキサー#WAVファイル#データプレイヤー
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