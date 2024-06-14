レア SADE Tシャツ SOLDIER OF LOVE シャーデー RAP L

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商品詳細
レアSADETシャツSOLDIEROFLOVEシャーデーRAPLSADETシャツになります。大人気SADEの比較的、近年のTシャツになりますがデザインの秀逸さは流石の一枚です。滅多に見かけない一枚になります。着丈:70cm身幅:53cm着用現感ありますが、古着に慣れている方でしたら問題ないと思います。※ブランドはfearofgodを拝借しております。同じくSADE2011TOURTシャツを出品中ですので合わせてご覧下さいませ。古着、中古品にご理解の無い方は購入をお控え下さいませ。#sade#シャーデー
http://narcologia.ru/goods/stair186900.html
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