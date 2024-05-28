サルヴァトーレフェラガモ ベルト ダブルガンチーニ 黒 シルバー

サルヴァトーレフェラガモベルトダブルガンチーニシルバー ブラック メンズ レディース ユニセックス 男女兼用 ◯色(color)シルバー ブラック 銀 黒写真を参考にしてください。◯サイズ幅-全長3.7-120バックル高さ-幅4.0-8.8バックルを取り外してハサミで切ることでベルト長さ調節可能です。素人採寸につき誤差あります。◯付属品なし◯状態バックルは細かいキズはありますがまだまだお使いいただけます。ベルトは社外の新品に変換済みです。※サイズを再度ご確認下さい。※状態に関して気になる点がありましたらご購入前にコメントにてご質問下さい。傷、汚れ等ありますので中古にご理解ある方のみ、ご購入いただけますようお願いいたします。カラー...シルバーカラー...ブラック素材...本革



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