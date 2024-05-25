【新品】 スティングレイ2つ折財布 スターマーク メンズ エイ革 グレー 本皮

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【フォロー割】【リピーター割】がございます。詳しくはプロフィールをご確認ください。ご覧いただき、まことにありがとうございます！他にもメンズ・レディース関わらず、時計・アウター・スニーカーなど扱っていますので、こちらのラインナップもぜひご覧くださいませ↓↓↓#OVERSEASSHOPの商品一覧クロコダイル、スティングレイ、パイソン商品一覧はこちら#OVERSEASSHOPのレザー製品スティングレイ財布スティングレー財布【新品】スティングレイ2つ折財布スターマークメンズエイ革グレー本皮スティングレイ2つ折り財布（グレー）です。※メンズ、レディース用スターマークスティングレイ【生産国】Thailand【カラー】グレー【サイズ】横幅：約12cm/縦幅：約10cm/厚み：約2.0cm■小銭入れ×1（ボタン式）■札入れ×2■ポケット×2■カード入×6■小銭入れ：なし内側の素材にも上質レザー（牛）を使用。美しい輝きを放つ、スティングレイ（エイ革）エイ革（スティングレイ）は、幸福の魚（ラッキーフィッシュ）と呼ばれ、”泳ぐ宝石”と称されています。スターマークと呼ばれるエイの背中の、1匹に1つしか取れない部分の皮を使っています。商品は新品・本物ですが、商品写真は撮影環境によって色味の違いが出てきてしまう場合がございます。同一品であっても、柄出等、製造工程や工場の違いによってそれぞれ状態が異なる場合がございます。予めご了承下さい。全面に【海の宝石】と言われる美しいスティングレー(エイ皮)を使用しており、内側は柔らかいソフトレザーを使用しております。表記サイズも数ミリ異なる場合がございます。製造工程における若干のキズ・汚れがある場合がございます。●梱包・発送についてクッション材・緩衝材を使用し、丁寧に段ボールに梱包し発送させていただきます。●返品等について商品到着後、製品に問題があった場合、返品等、誠意をもって対応いたしますのでご安心くださいませ。カラー...グレー財布形...二つ折り素材...本革