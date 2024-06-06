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HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
商品番号 T21611773382
商品名

HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
ブランド名 エイチティーシー
特別価格 税込 28,000 円
在庫状況 あり

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商品詳細

HTCのターコイズベルト2本セット（バラ売り不可）です。サイズは太い方が34インチ、ウエスタンバックルのナローベルトが36インチで15周年記念モデルです。経年変化で使用感ありますが、バックル含めビンテージの雰囲気で、ブラウンレザーは味わい深く色も濃くなり良い味出てます。レザーの風合い経年劣化を存分に楽しめる茶系/ブラウンはオススメです。4枚目は新品時の参考写真です。HollywoodTradingCompanyハリウッドトレーディングカンパニーSTANDARDCALIFORNIAスタンダードカリフォルニアTENDERLOINヴィンテージvintage
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