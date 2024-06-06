ご購入前にご確認ください(商品・ブランドボックスについて)
返品・交換について
お気に入りに追加
お気に入り追加済
商品詳細
HTCのターコイズベルト2本セット（バラ売り不可）です。サイズは太い方が34インチ、ウエスタンバックルのナローベルトが36インチで15周年記念モデルです。経年変化で使用感ありますが、バックル含めビンテージの雰囲気で、ブラウンレザーは味わい深く色も濃くなり良い味出てます。レザーの風合い経年劣化を存分に楽しめる茶系/ブラウンはオススメです。4枚目は新品時の参考写真です。HollywoodTradingCompanyハリウッドトレーディングカンパニーSTANDARDCALIFORNIAスタンダードカリフォルニアTENDERLOINヴィンテージvintage
http://narcologia.ru/goods/sepulchral833432.html
http://narcologia.ru/goods/capitation656808.html
http://narcologia.ru/goods/composite135754.html
HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
http://narcologia.ru/goods/sepulchral833432.html
http://narcologia.ru/goods/capitation656808.html
http://narcologia.ru/goods/composite135754.html
HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット
HTC ターコイズ バックル スタッズベルト ナロー テンダーロイン ウォレット