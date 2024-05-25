HERMES ベルト　馬車

実家の整理をしていた時に発見しました。見た感じは新品でしたが、古い物のため埃などは見られました。付属品はありません。古い物のため箱に点々と目立たないシミがあります。何十年も前の物だと思うので、素人が見て綺麗なことは分かったのですが、目に見えない経年劣化などはあるかもしれません。写真を追加してほしい場所や質問等ございましたらお気軽にご連絡ください。クロコ調 ワニ皮 カラー···ブラック



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