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エンジェルス　ニューエラ　大谷翔平
商品番号 A20958441626
商品名

エンジェルス　ニューエラ　大谷翔平
ブランド名 ニューエラ
特別価格 税込 2,880 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ニューエラ59FIFTYベースボールキャップ。フロントにMLB/メジャーリーグのロサンゼルスエンゼルスのチームロゴ、左サイドにNEフラッグロゴ、右サイドに過去唯一のワールドシリーズ制覇をした2002年から20周年を記念したサイドパッチ、バックにバッターマンロゴが刺繍されております。2022年のレギュラーシーズンで選手が試合時に着用している事でも話題の帽子となりますカラー···レッド形···ベースボール
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