エンジェルス　ニューエラ　大谷翔平

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ニューエラ59FIFTYベースボールキャップ。フロントにMLB/メジャーリーグのロサンゼルスエンゼルスのチームロゴ、左サイドにNEフラッグロゴ、右サイドに過去唯一のワールドシリーズ制覇をした2002年から20周年を記念したサイドパッチ、バックにバッターマンロゴが刺繍されております。2022年のレギュラーシーズンで選手が試合時に着用している事でも話題の帽子となりますカラー···レッド形···ベースボール