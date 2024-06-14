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美品●ヴェルサーチ　ロングウォレット　メデューサ　ゴールド金具　レザー　ブラック
商品番号 R99490709388
商品名

美品●ヴェルサーチ　ロングウォレット　メデューサ　ゴールド金具　レザー　ブラック
ブランド名 ヴェルサーチェ(ヴェルサーチ)
特別価格 税込 26,240 円
在庫状況 あり

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商品詳細

●アイテムVERSACE　長財布　ラウンドジップラウンドファスナー　メドゥーサ　牛革メンズ　ユニセックス　レディース男女兼用　メドゥーサヘッド　シボ革ジップアラウンド　ウォレット　刻印金具＊大手セレクトショップにて購入の、鑑定検品済み確実正規品です◎●サイズタテ12cmヨコ20.5cmマチ2.5cmコインケース×1札入れ×2カードポケット×6フリーポケット×2平置き実寸。着画はお断りいたします。●状態特に目立った傷や汚れ等なく美品です！末永くお使いいただけます◎●カラー黒　ブラック※お使いのモニター環境によっては色の見え方が実物とは異なる場合がございます。●素材レザー●付属品なし●配送簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。(再利用の資材を使用する場合もございます。)仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。※コメントやご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。管理番号.D410
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