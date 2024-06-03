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RAF SIMONS 2003SS CAP
商品番号 R86540147614
商品名

RAF SIMONS 2003SS CAP
ブランド名 ラフシモンズ
特別価格 税込 19,530 円
在庫状況 あり

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商品詳細

ご覧いただきありがとうございます^^【BRAND】ラフシモンズ【COLOR】ブラック【MATERIAL】ポリエステル【SIZE】onesize【ACCESSORIES】ーExplanationnote:　ラフシモンズ2003SSキャップになります。暗所内にて保管してました。使用感や色あせ、アジャスター部分ダメージがありますがかなりレアなキャップになります。当時のオリジナルバッジも付属しています。コレクションとして保持してましたが断捨離で整理することに決めました。神経質な方はご購入をお控え下さい。宜しくお願いします。※中古品・自宅保管・素人出品となりますことをご理解いただき、ご購入をお願いいたします。#メゾンマルタンマルジェラ#メゾンマルジェラ#ANNDEMEULEMEESTER#アンドゥムルメステール#RAFSIMONS#ラフシモンズ#ATTACHMENT#アタッチメント#matureha#マチュアーハ#NUMBERNINE#ナンバーナイン
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