OWSLA NY POPUP Tシャツ

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商品詳細
たしか2016年のニューヨークpopupショップ限定で販売されたTシャツです。1日か3日のみ開催されたイベント限定モデルです。骨の形が“NY”になっています。海外Mサイズなので、日本Lサイズ〜のサイズ感です。裾にスリットが入ったデザインです。MADEINUSA主にskrillexとowslaの公式アパレルを集めてましたので他にもEDM系アーティスト、DJの公式アパレルを出品しています。
http://narcologia.ru/goods/ramshackle182866.html
http://narcologia.ru/goods/freezer284698.html
http://narcologia.ru/goods/cotton38861.html
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